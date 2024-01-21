В Воронеже впервые представят проект по воспоминаниям бывших узниц концлагеря Равенсбрюк

Всего специалисты центра устной истории опросили около 20 женщин, чьи истории вошли в сборник "Непобедимая сила слабых"

ВОРОНЕЖ, 21 января. /ТАСС/. Проект по воспоминаниям бывших узниц крупнейшего в нацистской Германии женского концентрационного лагеря Равенсбрюк впервые представят в Воронеже. Проект создан совместно с воронежским региональным отделением Союза композиторов России и будет показан к Международному женскому дню, рассказала ТАСС руководитель научно-образовательного центра устной истории Воронежского института высоких технологий Наталья Тимофеева.

"На основе интервью с бывшими узницами Равенсбрюка, советскими женщинами, оказавшимися по разным причинам в этом единственном нацистском женском концентрационном лагере, мы с Союзом композиторов сделали программу "Я хочу говорить о жизни!". Такой проект создан впервые, он будет представлен воронежской общественности в начале марта, к Международному женскому дню", - сказала она.

По словам Тимофеевой, программа получила название "Я хочу говорить о жизни!" по цитате из воспоминаний жительницы Воронежа, одной их бывших узниц концлагеря Равенсбрюк. Специалисты центра устной истории ранее опросили порядка 20 бывших узниц Равенбрюка, которые после войны проживали в Воронеже и Воронежской области, в Москве и Московской области, в Ленинграде и Республике Крым. Воспоминания женщин были изданы в сборнике "Непобедимая сила слабых". "Это интервью о надежде, о достоинстве, о сопротивлении, которое было в солидарности узниц, а также о благодарности за спасение: Равенсбрюк был освобожден Красной армией", - сказала Тимофеева.

Собеседница агентства отметила, что программа включит чтение фрагментов воспоминаний пяти бывших узниц Равенсбрюка, а также стихотворений одной из них - Александры Соковой. Она подготовлена совместно с воронежским региональным отделением Союза композиторов России, которое возглавляет Лариса Вахтель.

Крупнейший женский концлагерь в нацистской Германии Равенсбрюк находился в 90 км от Берлина, он был создан в мае 1939 года и существовал до 30 апреля 1945 года, когда его узников освободили советские войска. За время существования Равенсбрюка в нем содержали более 130 тыс. человек, в настоящее время на территории бывшего лагеря работает музей. Центр устной истории действует в ВИВТ с 2014 года, его сотрудники подготовили более 100 интервью по ряду исторических проектов, в том числе о Великой Отечественной войне, например, о принудительном труде граждан Советского Союза в нацистской Германии, об историях узниц женского концентрационного лагеря Равенсбрюк и другие.