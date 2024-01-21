Прокуратура заявила, что в Поволжье из-за снегопадов возможны задержки поездов

Ситуация находится на контроле надзорного ведомства

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 января. /ТАСС/. Задержки поездов из-за сильных снегопадов возможны в Нижегородской и Кировской областях, а также в Удмуртии и Татарстане, сообщается в Telegram-канале Приволжской транспортной прокуратуры.

"Из-за сложных погодных условий после сильного снегопада в Нижегородской, Кировской областях, республиках Татарстан и Удмуртии возможны задержки в движении пригородных и пассажирских поездов. <…> В Татарстане произошли задержки движения 10 поездов. Поездными бригадами в вагонах поддерживается комфортный температурный режим. Пассажиры поездов, имеющих отставание от графика более четырех часов, обеспечены дополнительным питанием", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работники Горьковской магистрали осуществляют работы по очистке от снега объектов транспортной инфраструктуры. Ситуация находится на контроле надзорного ведомства.

Ранее в Telegram-канале Горьковской железной дороги сообщалось, что ГЖД работает в усиленном режиме в связи с непогодой в регионах Приволжского федерального округа.