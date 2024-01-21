В ДНР завершили работы по реконструкции Донецкого протезно-ортопедического центра

Прием пациентов начнется с 22 января

ДОНЕЦК, 21 января. /ТАСС/. Работы по реконструкции Донецкого протезно-ортопедического центра завершены. С 22 января начнется прием пациентов, сообщил журналистам спикер Народного совета ДНР, сопредседатель предвыборного штаба кандидата в президенты РФ, действующего главы государства Владимира Путина Артем Жога.

"Хотел бы дать самую высокую оценку проведенным работам. В принципе, работы завершены, завтра будут поступать первые пациенты на реабилитацию. <…> Этот центр уникален тем, что он дает полный объем [услуг], всесторонний по реабилитации ребят", - отметил Жога в ходе визита в центр.

Он ознакомился с производственными линиями предприятия, основными направлениями работы которого являются производство протезно-ортопедических изделий, протезов молочной железы, а также изготовление ортопедической обуви. Кроме того, на базе центра оборудованы помещения для реабилитации пациентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Учреждение способно принять до 60 человек одновременно со сроком реабилитации до 21 дня.

Директор центра Ирина Шуплецова сообщила журналистам, что в числе первых 16 пациентов будут участники боевых действий и те, кто ранее проходил курс протезирования. Руководитель учреждения добавила, что центр сможет обслуживать до 7 000 человек в год.

Реконструкция Донецкого протезно-ортопедического центра проводилась по поручению президента России Владимира Путина. На реализацию проекта было выделено около 1 млрд рублей. На эти средства проведены комплексные строительно-монтажные работы и модернизация оборудования.