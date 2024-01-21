МЧС Южной Осетии предупредило о лавинной опасности на Транскаме

В ведомстве призвали водителей быть бдительными и осторожными при передвижении по магистрали

ЦХИНВАЛ, 21 января. /ТАСС/. МЧС Южной Осетии предупреждает о лавинной опасности на Транскавказской автомагистрали, соединяющей республику с РФ, и призывает водителей быть осторожными на дороге. Об этом сообщила пресс-служба чрезвычайного ведомства закавказской республики.

"Уважаемые участники дорожного движения по Транскаму. Из-за перемены погодных условий в горах наблюдается лавиноопасность", - сказали в МЧС.

В ведомстве призвали водителей быть бдительными и осторожными при передвижении по магистрали.

Транскавказская магистраль (Транскам) - единственная автодорога, которая связывает Россию и Южную Осетию. Ее протяженность - 164 км. Большая часть магистрали проходит по высокогорным участкам.