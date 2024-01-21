В Париже на акцию против нового закона о миграции вышли около 16 тыс. человек

По данным МВД Франции, в общей сложности в стране прошло более 160 манифестаций под лозунгами отмены новых миграционных правил

ПАРИЖ, 21 января. /ТАСС/. Около 16 тыс. человек приняли в Париже участие в акции протеста против нового закона, ужесточающего правила миграции. Об этом сообщила радиостанция France Info со ссылкой на данные МВД Франции.

Представители профсоюзов указали, что на манифестацию, начавшуюся на площади Трокадеро в центре Парижа, вышли около 25 тыс. человек.

В общей сложности в стране прошло более 160 манифестаций под лозунгами отмены новых миграционных правил. По данным полиции, в них приняли участие в общей сложности 75 тыс. человек. Организаторы заявляют о 150 тыс. участников.

Акции проходили за четыре дня до оглашения решения Конституционного совета Франции - высшего органа конституционного надзора, который должен определить, соответствует ли принятый документ основному закону.

Слово за Конституционным советом

Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции 19 декабря 2023 года приняло закон об упорядочении миграции и улучшении интеграции иностранцев. Этот акт, который поддержали 349 депутатов при 186 голосовавших против, помимо упрощения процесса выдворения нарушителей, усложняет процедуру воссоединения семей, ужесточает условия получения государственной социальной помощи, а также предусматривает ежегодные миграционные квоты.

Через несколько дней после этого решения парламента группа депутатов, представляющих левые партии, обратилась в Конституционный совет Франции, который проверяет соответствие нормативных документов основному закону. Авторы запроса потребовали отменить новый закон, так как он, по их мнению, не соответствует конституции страны. До этого президент Франции Эмманюэль Макрон распорядился передать этот документ в Конституционный совет. Решение должно быть оглашено 25 января.

Ранее глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил, что власти страны в 2023 году выдворили более 4,5 тыс. мигрантов-правонарушителей, что на 30% больше, чем годом ранее.