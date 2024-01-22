Циклон принесет на Сахалин снегопад и штормовой ветер

Паромная переправа Холмск - Ванино приостановит работу 22 января

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 января. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют приход на территорию Сахалинской области циклона, который принесет сильные снег и метель, порывистый ветер. Об этом ТАСС сообщили в Сахалинском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"Завтра-послезавтра на Сахалине ожидаются сильный снег, местами очень сильный, с ветром, сильная метель, видимость до 500 м и менее, небольшое повышение температуры воздуха", - рассказали в управлении.

По информации синоптиков, циклон покинет территорию Сахалина в четверг или пятницу и отойдет к северной группе Курильских островов.

О приостановке морского сообщения

Как сообщили журналистам в министерстве транспорта Сахалинской области, из-за циклона паромная переправа Холмск - Ванино, соединяющая Сахалин и материковую часть страны (Хабаровский край), в понедельник приостановит работу.

"В связи с подходом циклона, действие которого распространится по всему Татарскому проливу, со второй половины суток 22 января ожидается закрытие движения через паромную переправу Ванино - Холмск - Ванино. Согласно имеющемуся метеопрогнозу, движение паромов из порта Ванино может начаться со второй половины суток 26 января", - сказали в министерстве.

Сейчас в Сахалинской области спокойная погода без осадков и ветра. Температура воздуха в дневное время составляет до минус 15 градусов, на севере региона - до минус 35 градусов, на Курилах - до минус 5 градусов.