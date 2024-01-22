Первый зампред правительства Забайкалья Мирхайдаров отправится на СВО добровольцем

В ближайшее время он направится в Грозный для вступления в батальон "Ахмат"

ТАСС, 22 января. Первый заместитель председателя правительства Забайкальского края Марат Мирхайдаров решил отправиться на специальную военную операцию добровольцем.

"Сегодня утром, - сообщил он в своем Telegram-канале, - я принял решение поехать на специальную военную операцию защищать нашу отчизну. В ближайшие дни вылетаю в Грозный и вступлю в ряды добровольцев батальона "Ахмат" специального назначения".

Мирхайдаров родился в 1978 году. С 2011 по 2013 годы был помощником бизнес-омбудсмена Титова, занимался формированием института уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей. Должность первого зампреда Мирхайдаров занимает с 20 марта 2023 года.

Специальный отряд быстрого реагирования "Ахмат" является спецподразделением в составе войск Росгвардии, дислоцируется в Чеченской Республике.

Мирхайдаров - не единственный из числа российских региональных руководителей, добровольно отправляющихся на СВО. В частности, в конце 2022 года первый заместитель премьер-министра Башкирии Азат Бадранов отправился на территорию специальной военной операции в качестве добровольца Башкирского батальона, носящего имя советского военачальника, героя-кавалериста генерала Минигнали Шаймуратова. А во второй половине 2023 года заместитель председателя правительства Ульяновской области Сергей Кучиц также заявил, что уходит добровольцем на СВО.