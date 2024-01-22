На Херсонщине сообщили о сносе памятников времен ВОВ в Николаевской области

Депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов, в частности, рассказал, что в селе Ивано-Кепино Снигиревского района снесли мемориал на кладбище

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Памятники, посвященные подвигу советских солдат во времена Великой Отечественной войны, сносят киевские власти в селах Снигиревского района Николаевской области. Об этом ТАСС рассказал депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов.

"В селе Ивано-Кепино Снигиревского района снесен местной властью памятник советским солдатам на кладбище", - сказал Барбашов.

Он уточнил, что также, по имеющийся информации, представители киевского режима планируют снести памятники советским солдатам на кладбищах Павловки и Евгеновки.

После госпереворота 2014 года на Украине был принят закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов". С этого времени в стране началась, в частности, борьба с символикой и памятниками советского времени. За восемь лет на Украине были демонтированы более 2 тыс. памятников советским деятелям, изменены названия более 900 населенных пунктов, а также около 50 тыс. улиц, площадей и других объектов.

В последнее время украинские власти активизировали эту кампанию. По всей стране сносят памятники, переименовывают улицы, носящие имена русских и советских писателей, художников, ученых, путешественников. 21 апреля 2023 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "Об осуждении и запрете на пропаганду российской имперской политики на Украине и деколонизации топонимии". Этот документ запрещает присваивать географическим объектам названия, которые связаны с Россией, ее достопримечательностями или историческими событиями.