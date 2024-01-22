На севере Сахалина школьников перевели на дистанционку из-за морозов

В пяти северных районах региона объявили экстренное предупреждение

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 января. /ТАСС/. Учащиеся всех школ Охинского городского округа - самого северного района Сахалина - с понедельника переведены на два дня на дистанционное обучение в связи с аномальными морозами на севере острова. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр муниципалитета Евгений Михлик.

"В связи с низкой температурой воздуха сегодня и завтра, 22 и 23 января, занятия переводим на дистанционную форму обучения с 1 по 11 классы первой и второй смен полностью", - сказал глава района.

Экстренное предупреждение объявлено в пяти северных районах Сахалина на 19-23 января в связи с морозами на 7 градусов ниже климатической нормы. Температура днем опускается до минус 22 градусов, ночью до минус 40 градусов. На юге острова дневная температура - до минус 15 градусов, на Курильских островах (Сахалинская область) - до минус 6 градусов.