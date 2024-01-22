В Москве ожидается сильная гололедица к концу рабочей недели

По прогнозам синоптиков, температура в городе будет опускаться до отрицательных значений

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Перепады температуры от плюсовых значений до минуса станут причиной сильной гололедицы в Москве к концу рабочей недели. Об этом ТАСС сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"В середине недели столичный регион ждут оттепели с повышением температуры до 1-2 градусов тепла. В конце рабочей недели столичный регион ждет сильная гололедица, так как температура будет опять уходить до отрицательных значений", - сказал он.

Синоптик также сообщил, что 22 января температура в Москве составит 6-8 градусов мороза, в Подмосковье - от минус 5 до минус 10 градусов. "Погоду в Москве сегодня будет формировать приближающийся с Запада теплый атмосферный фронт. В Москве и окрестностях будет облачно, в первой половине дня с прояснениями, без существенных осадков. Ветер южный 5-10 м/с, а во второй половине дня - порывистый", - добавил Леус.