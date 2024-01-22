Святенко предлагает обратиться в международные организации из-за вывоза детей с Украины

Вице-спикер Совета Федерации отметила, что такое перемещение несовершеннолетних равноценно похищению

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Вице-спикер Совета Федерации, сопредседатель парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей Инна Святенко предложила поручить комитетам СФ и Госдумы по международным делам подготовить обращения в международные организации с призывом оказать содействие в раскрытии информации от киевских властей по вывозу детей-сирот и семей с детьми с территории Украины. С таким предложением она выступила на заседании комиссии.

"Есть большие вопросы, куда в очередной раз вывозят детей? Предлагаю поручить нашим комитетам по международным делам Совета Федерации и Госдумы продумать, к каким международным организациям, иностранным правозащитникам, медиасообществу мы можем обратиться с просьбой содействовать тому, чтобы Киев обеспечил прозрачность информации о месте нахождения детей, как это делается у нас в России", - заявила Святенко.

Она отметила, что украинские власти утверждают, что детей перемещают в соседние, более спокойные районы. "К сожалению, мы помним, как якобы в лагеря отдыха на Западную Украину насильно вывозили детей из Славянска, Артёмовска и Купянска. Где сейчас они? Такой информации у нас нет", - отметила политик.

Святенко напомнила, что такое перемещение несовершеннолетних равноценно похищению, добавив, что ранее разработанная инициатива сенатора Ирины Рукавишниковой об ужесточении ответственности за похищение несовершеннолетних в условиях военного конфликта или в период мобилизации была поддержана Верховным судом Российской Федерации. "Думаю, все со мной согласятся, что этот закон нам нужно как можно скорее принять", - подчеркнула она.