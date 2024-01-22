Эвакуированные из Белгородской области дети начнут дистанционное обучение 23 января

Школьников направили в Воронежскую, Калужскую, Ярославскую, Липецкую, Тамбовскую, Пензенскую, а также Тульскую и Нижегородскую области

ТАСС, 22 января. Дети, эвакуированные в восемь регионов России из Белгорода и приграничных районов Белгородской области, приступят к дистанционному обучению с 23 января. Об этом сказал министр образования Белгородской области Андрей Милехин во время еженедельного совещания у губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

"На сегодняшнюю дату в 14 организациях уже восьми регионов находятся 2 217 детей. В соответствии с принятием оперативным штабом решения во всех регионах будет организовано дистанционное обучение наших ребят, для этого созданы все условия. Сегодня вечером тестируем и с завтрашнего дня приступаем к реализации образовательного процесса на местах", - сказал он.

Он отметил, что детей вывезли в Воронежскую, Калужскую, Ярославскую, Липецкую, Тамбовскую, Пензенскую, Тульскую, Нижегородскую области. По словам Милехина, по всем вопросам питания детей, условиям их проживания, организации досуга организован контроль со стороны специалистов нескольких ведомств, а также сопровождающими детей группами, со старшими этих групп созданы родительские чаты. Для детей ввели ограничение в использовании мобильных телефонов, в рамках регламента родители могут поговорить с детьми утром, в обед и вечером.

Вывоз детей из Белгорода на отдых начался после 30 декабря, когда Вооруженные силы Украины обстреляли центр города, использовав две ракеты с кассетными боеприпасами и снаряды РСЗО чешского производства. По последним данным, погибли 25 человек, в том числе 5 детей, более 100 получили ранения. Были повреждены десятки жилых домов и гражданских объектов.