Волонтеры собрали данные на 13 французских наемников, воюющих за ВСУ

Глава SOS Donbass Анна Новикова сообщила, что уточняются данные о статусе этих наемников - живы они или мертвы, - а также более подробная информация об их личности и, возможно, новые имена, которыми дополнят этот список

ПАРИЖ, 22 января. /ТАСС/. Французские волонтеры, сотрудничающие с гуманитарной организацией SOS Donbass, подготовили список из 13 человек, которые, по их информации, воюют на стороне украинских формирований. Об этом сообщила ТАСС глава организации Анна Новикова.

"У нас есть группа активистов, которые следят за ситуацией, и сегодня ночью прислали этот список", - сказала она. По словам Новиковой, в настоящий момент уточняется информация о статусе этих наемников - живы они или мертвы, - а также более подробная информация об их личности и, возможно, новые имена, которыми дополнят этот список.

Список, с которым удалось ознакомиться ТАСС, насчитывает 13 имен.

В то же время составители списка не уточняют, были ли конкретно эти граждане республики в Харькове во время поражения места дислокации иностранных наемников на прошлой недели, о котором сообщало Минобороны РФ.

Ранее в Минобороны России сообщили, что ВС РФ нанесли высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, основу которых составляли французы. В результате удара уничтожены более 60 боевиков, свыше 20 ранены.

В МИД Франции, в ответ на просьбу прокомментировать заявления российской стороны, ограничились комментарием о том, что французских наемников на Украине нет, не став подтверждать или опровергать факт гибели своих граждан. Министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню 19 января заявил, что демократическая страна не может запретить своим гражданам, не являющимся военными, добровольно отправляться на Украину, чтобы воевать на стороне Киева. Он подчеркнул, что запрет не может быть наложен, если граждане не являются кадровыми военными и не имеют связей с французскими военными институтами.