В Белгородской области 500 тыс. жителей намерены за месяц обучить оказанию первой помощи

К работе планируют привлечь студентов

ТАСС, 22 января. В Белгородской области планируют за месяц обучить около 500 тыс. жителей приграничных территорий оказанию первой медицинской помощи, сообщил министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников на еженедельной планерке у губернатора региона Вячеслава Гладкова.

"Если говорить о том поручении, которое вы мне давали, в течение месяца обучить все приграничье. Для того чтобы обучить все приграничье, в том числе с учетом выходных, должно работать 340 бригад [инструкторов]. Сегодня мы обучили всего порядка 9 тыс. сотрудников, а если нам необходимо обучить за месяц порядка полумиллиона человек, то нужно 340 бригад", - сказал он.

Иконников добавил, что столько бригад в регионе сформировать за месяц нельзя. По его словам, сотрудники каждой медицинской организации и Центра медицины катастроф проводят обучение во внерабочее время: такую работу ведут 10 бригад в Белгороде и 21 бригада в каждом муниципальном округе. Он добавил, что для увеличения числа бригад можно привлечь студентов колледжей и студентов шестого курса института и ординаторов, а также обучить студентов четвертого курса.

Губернатор Гладков предложение одобрил, отметив, что сначала с письменного согласия студентов в безопасном месте их должны обучить оказанию первой медпомощи, после чего они смогут сами проводить такие занятия. Гладков добавил, что в регион для обучения белгородцев приедут бригады из Москвы, для этого также передадут дополнительное оборудование.

Как отметили на планерке, также ведется обучение представителей государственной и муниципальной власти основам оказания первой помощи в экстренных ситуациях, на данный момент обучены все госслужащие и 86% муниципальных служащих, а также более 44 тыс. работников бюджетной сферы.