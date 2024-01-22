Маск приехал в Польшу для участия в конференции по антисемитизму

Бизнесмен также будет присутствовать на мероприятиях в лагере смерти Аушвиц-Биркенау в польском Освенциме

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Илон Маск прибыл в Краков для участия в ежегодной конференции Европейской еврейской ассоциации и в памятных мероприятиях на территории бывшего концлагеря Аушвиц-Биркенау. Об этом сообщила польская радиостанция RMF FM.

По ее данным, Маск прилетел в аэропорт Кракова вечером в воскресенье 21 января. Бизнесмен, как утверждает агентство Bloomberg, примет участие в дискуссии с американским правым политическим комментатором Беном Шапиро на конференции Европейской еврейской ассоциации, которая состоится в Кракове 22-23 января. Маск также будет присутствовать на мероприятиях в лагере смерти Аушвиц-Биркенау в польском Освенциме, которые ассоциация организовывает в преддверии Международного дня памяти жертв Холокоста 27 января.

Как отмечает профессор Варминьско-Мазурского университета Милош Бабецкий в комментарии для RMF FM, целью присутствия Маска в Польше будет "улучшение имиджа" в свете обвинений из-за его антисемитских высказываний в X. Ранее Маск прокомментировал публикацию одного из пользователей соцсети, который написал, что "еврейские сообщества продвигают в отношении белых людей ту же диалектическую ненависть, которую требуют прекратить в отношении себя". Бизнесмен согласился с этим утверждением.