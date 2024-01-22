Российский разработчик вакцины от ковида создаст препараты от возрастных заболеваний

Новые разработки будут направлены на борьбу с такими заболеваниями как дистрофия сетчатки, артроз, болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона и другими

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Российская компания "Артген биотех" (ранее - "Институт стволовых клеток человека", ИСКЧ), разработавшая вакцину от ковида "Бетувакс-Ков-2", утвердила стратегию развития до 2026 года, которая предполагает расширение портфеля препаратов в том числе за счет лекарств от возрастных заболеваний, сообщили ТАСС в пресс-службе организации.

Новые разработки будут направлены на борьбу с такими заболеваниями как дистрофия сетчатки, артроз, болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона и другими.

"Совет директоров "Артген биотех" <…> утвердил обновленную стратегию развития компании, включив в нее на 2024-2026 годы цели по расширению портфеля разработок и созданию производственной площадки для развития экосистемы компании. <…> [В документ, в частности, вошли такие задачи как] ориентация на возраст-ассоциированные заболевания (создание "лекарства от старости")", - сообщили ТАСС в компании

Согласно планам российского биотехнологического холдинга, в течение трех лет компания сформирует портфель из 10 новых препаратов-кандидатов для лечения, в том числе, таких заболеваний, как гемофилия, спинальная мышечная атрофия, кардиомиопатия, рак шейки матки и предстательной железы, СПИД, вирус папилломы человека, андрогенная алопеция, различные виды аллергии и других. При этом новая производственная база будет использоваться не только компаниями, входящими в группу, но и внешними разработчиками.

"Лекарство от старости - это одна из формул нашей стратегии и один из принципов для выбора конкретных разработок. Часть генетических заболеваний имеют важные для старения патогенетические механизмы. <…> Геннотерапевтические препараты для лечения орфанных заболеваний, на которых мы сфокусированы - <…> первый шаг на пути к разработке препаратов для профилактики и терапии возраст-зависимых заболеваний. Это важная задача - предотвратить или отодвинуть развитие возраст-ассоциированных заболеваний и тем самым значительно продлить период активной жизни человека без тяжелых болезней", - цитирует пресс-служба организации основателя "Артген биотех" Артура Исаева.

О компании

Группа компаний "Артген биотех" ( до июля 2023 года - "Институт стволовых клеток человека") была основана в 2003 году. Сейчас холдинг объединяет 13 компаний в сфере генной терапии, регенеративной медицины, генетической диагностики и консалтинга. В его портфеле - 33 разработки, 87 запатентованных технологий.

Холдинг ранее разработал вакцину "Бетувакс-Ков-2" для профилактики коронавирусной инфекции. Препарат прошел две фазы испытаний, результаты которых подтвердили его эффективность и безопасность. В июне 2023 года авторы объявили о намерении провести третью фазу испытаний для того, чтобы по ее итогам получить регистрационное удостоверение на вакцину вместо временного разрешения Минздрава на ее применение, как планировалось ранее.