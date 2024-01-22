Кравцов сообщил, что очередь в детские сады в РФ почти устранили

Министр просвещения подчеркнул, что в России делается все для развития детей: в частности, в школах открываются спортивные залы, строятся технопарки

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Очередь в детские сады в России почти ликвидирована, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на презентации Года семьи в рамках форума "Родные-любимые".

"Мы практически ликвидировали очередь в детские сады. У нас замечательные детские сады", - сказал он на площадке лектория "Знание" на Международной выставке-форуме "Россия".

Кравцов подчеркнул, что в РФ делается все для развития детей: в частности, в школах открываются спортивные залы, строятся технопарки.

Всероссийский семейный форум "Родные-любимые" открылся 19 января на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Он стал первым официальным событием Года семьи в России. Участие в форуме принимают около 1 тыс. человек. Организаторами форума выступают "Движение первых", Федеральное агентство по делам молодежи, Министерство труда и социальной защиты РФ, Общество "Знание" и АНО "Дирекция выставки достижений "Россия".