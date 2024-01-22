Росмолодежь планирует запустить семейные туристические маршруты

Руководитель агентства Ксения Разуваева отметила, что также будут проходить мероприятия, посвященные семье

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) планирует запустить семейные маршруты в рамках программы "Больше, чем путешествия". Об этом на семейном форуме "Родные - любимые" сообщила руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева.

"У нас достаточно обширный план молодежных проектов и программ на предстоящий год, все эти события включены в единый план Года семьи. Во-первых, мы в этом году планируем широко развернуть семейные маршруты, семейные путешествия в рамках нашей программы "Больше, чем путешествия", и в том числе летом откроем большой туристический походный сезон", - сказала Разуваева.

Она отметила, что в рамках Всемирного фестиваля молодежи также будут проходить мероприятия, посвященные семье. "Каждый день фестиваля будет посвящен той или иной общечеловеческой традиционной духовно-нравственной ценности, важной для нашей страны. 5 марта станет днем семьи, мы планируем многих из вас пригласить в этот день на Всемирный фестиваль и рассказать о вас не только всей нашей стране, но и всему миру", - добавила она.

Всероссийский семейный форум "Родные - любимые" открылся 19 января на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Он стал первым официальным событием Года семьи в России. Участие в форуме принимают около тысячи человек. Организаторами форума выступают "Движение первых", Федеральное агентство по делам молодежи, Министерство труда и социальной защиты, Общество "Знание" и АНО "Дирекция выставки достижений "Россия".