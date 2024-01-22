За нарушения ПДД в Москве в 2023 году предстали перед судом 569 мужчин и 52 женщины

Число направленных в суд уголовных дел о нарушении правил управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения выросло на 9% - до 59 уголовных дел

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Более 500 водителей-мужчин и 50 водителей-женщин предстали в минувшем году перед судом в Москве по уголовным делам о нарушениях правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ст. 264 УК РФ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы.

"За 2033 год в суд направлено 569 уголовных дел в отношении обвиняемых-мужчин, 52 - в отношении женщин", - сообщили в прокуратуре.

При этом число направленных в суд уголовных дел о нарушении правил управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения выросло на 9% - до 59 уголовных дел.

Ранее в столичной прокуратуре сообщили, что в минувшем году на 12% сократилось число уголовных дел по ст. 264 УК РФ - до 595. Из них 132 возбуждены за нарушение ПДД со смертельным исходом.

На 15% в минувшем году в столице сократилось число уголовных дел о повторном управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения - до 1 357. По ним к уголовной ответственности было привлечено 1 193 мужчины-водителя и 64 женщины.