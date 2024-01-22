В аэропорту Кемерова завершился первый этап реконструкции взлетно-посадочной полосы

Его стоимость составляет 3,27 млрд рублей

ТАСС, 22 января. Первый этап реконструкции взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Кемерова завершился, сообщается в Telegram-канале Минтранса РФ.

Первый этап работ начался в феврале 2023 года. Планировалось, что до октября будет отремонтировано около 1 км полотна взлетной полосы. Работы выполнял подрядчик из Санкт-Петербурга, стоимость первого этапа реконструкции по контракту составляет 3,27 млрд рублей.

"В международном аэропорту Кемерово имени А. А. Леонова завершена реконструкция части искусственного покрытия взлетно-посадочной полосы длиной 1 020 метров. Получено заключение о соответствии объекта требованиям проектной документации. В рамках реализации проекта в аэропорту также завершена укладка покрытия рулежной дорожки и устройство коллекторов водосточно-дренажной сети", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в скором времени строители установят метеооборудование и смонтируют очистные сооружения. Полностью реконструкция аэропорта будет завершена уже в этом году, добавили в министерстве транспорта. По проекту, необходимо отремонтировать еще около 2 км полотна взлетно-посадочной полосы.

Вопрос о необходимости реконструкции ВПП в аэропорту Кемерова в 2021 году поднимался на уровне президента. Владимир Путин после визита в регион отметил, что на собственном опыте ощутил неудобства при вылете из Кемерова из-за сильной тряски, и поручил кабмину проработать предложения по модернизации аэродромной инфраструктуры. Ожидается, что объем пассажирских перевозок аэропорта к 2035 году составит более 700 тыс. человек в год, по итогам 2023 года пассажиропоток составил около 470 тыс. человек.