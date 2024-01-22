В Сочи на фестивале молодежи покажут самую высокую скульптуру из переработанного пластика

Арт-объект "Тотем вечного сохранения воды" создал скульптор из Марокко Медерик Тюрей

ТАСС, 22 января. Самый высокий арт-объект из переработанного пластика покажут на Всемирном фестивале молодежи в Сириусе в начале марта. Там также разместят работы финалистов конкурса "Зеленый квадрат", сообщает пресс-служба Российского экологического оператора (РЭО).

"В марте на федеральной территории Сириус состоится Всемирный фестиваль молодежи, с которым мы сотрудничаем в рамках нашего конкурса "Зеленый квадрат". Там будут размещены арт-объекты из отходов, в том числе самый большой арт-объект из переработанного пластика и многие другие концептуальные произведения искусства на тему экологии и переработки отходов. Наша задача - поддержать авторов и популяризировать экологическое мышление среди как можно большего количества людей", - заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев, чьи слова приводятся в сообщении.

Арт-объект "Тотем вечного сохранения воды" создал скульптор из Марокко Медерик Тюрей. Скульптура высотой 5,4 м посвящена экологическим проблемам Африки - неравному и затрудненному доступу к чистой питьевой воде, именно поэтому работа выполнена из разноцветных пластиковых емкостей для воды.

"Помимо указанной скульптуры, на фестивале будут размещены арт-объекты, созданные в рамках конкурса "Зеленый квадрат". Для участия в нем можно подать заявку на сайте, мы продлили прием до 26 января. Также победители конкурса смогут поучаствовать в очной образовательной программе академии творческих индустрий "Меганом" в феврале. Ее организовывают наши партнеры из арт-кластера "Таврида" в Крыму", - добавил PR-директор департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

Всемирный фестиваль молодежи пройдет в 2024 году. Мероприятие состоится на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта. Участие в нем примут 20 тыс. молодых лидеров в сфере образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтерства и благотворительности, спорта, бизнеса, медиа, в том числе 10 тыс. иностранных участников. Принять участие в фестивале смогут также дети с 14 лет в рамках трека Российского движения детей и молодежи "Движение первых". К участию будут приглашены 1 тыс. подростков, в том числе 500 - из других государств.