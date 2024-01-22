Россияне вошли в число лидеров по посещениям древней столицы Мьянмы

По данным The Global New Light of Myanmar, во включенный в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО город Баган прибывает все больше как внутренних, так и иностранных туристов, большинство из которых приезжают из Таиланда

БАНГКОК, 22 января. /ТАСС/. Россияне являются второй по численности национальной группой иностранных туристов, посещающих древнюю столицу Мьянмы - город Баган. Об этом сообщила газета The Global New Light of Myanmar.

Как отмечает издание, во включенный в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО город Баган прибывает все больше как внутренних, так и иностранных туристов, большинство из которых приезжают из Таиланда. "В настоящее время число местных посетителей больше. Среди иностранных туристов Таиланд является крупнейшим [туристическим рынком], а Россия - на втором месте. В прошлом туристы приезжали в Баган в пятницу и посещали его в субботу и воскресенье, поэтому в понедельник, вторник и среду город был безлюден. Теперь все изменилось. Посетители есть даже в будние дни. Город и сейчас наводнен туристическими группами", - сказал представитель министерства по делам религии и культуры У Чжо Мьоу.

Среди туристов в Багане набирают популярность полеты на тепловых воздушных шарах, благодаря чему появляется возможность осмотреть древний город с высоты. "Раньше стоимость полета на воздушном шаре составляла около 350 тыс. кьятов ($167) с человека, поэтому позволить себе это могли только иностранцы. Но сейчас компании, которые предоставляют эту услугу, предлагают сниженную цену в размере около 250-270 тыс. кьятов ($119-129) с человека, поэтому число местных клиентов стало больше, чем иностранных", - добавил У Чжо Мьоу.

ЮНЕСКО в 2019 году добавила город Баган, расположенный в 300 км к юго-западу от Мандалая, в Список объектов всемирного наследия. В период с XI по XIII век он был столицей Паганского царства, расположенного на территории современной Мьянмы. И является значимым архитектурно-археологическим памятником с многочисленными буддийскими храмами, ступами и монастырями.

Восстановление турпотока

Как сообщило ранее министерство отелей и туризма республики, Мьянму в 2023 году посетили 1,28 млн иностранных туристов, что в пять раз больше, чем в предыдущем году. По его данным, почти 289 тыс. иностранцев посетили Мьянму по визам, в то время как через пограничные пункты пропуска Китая и Таиланда в страну въехали еще порядка 996 тыс. человек. В 2022 году республику посетили 230 тыс. зарубежных туристов.

Что же касается российских туристов, то, согласно статистике, по визам республику в 2023 году посетили около 3 тыс. россиян, что в три раза большем, чем в 2022 году. Лидерами по турпотоку в Мьянму традиционно являются Китай, Таиланд, Япония, Южная Корея и Индия.

Россия и Мьянма в сентябре 2023 года возобновили авиасообщение после 30-летнего перерыва. Мьянманская компания Myanmar Airways International осуществляет рейсы по маршруту Янгон - Мандалай - Новосибирск каждые вторник и субботу. В консульском департаменте МИД РФ ранее отметили, что с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года для граждан России, намеревающихся посетить Мьянму с туристическими или деловыми целями, разрешен безвизовый въезд на срок до 30 дней через международные аэропорты Мандалая, Нейпьидо и Янгона.