Глава профсоюзов Шмаков сообщил об обсуждении на встрече с Путиным ситуации на рынке труда

Также уделили внимание участию профсоюзов в поддержке самовыдвижения Путина кандидатом в президенты на новый срок

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаилом Шмаковым обсудил ситуацию на рынке труда в стране. Как сообщил глава профсоюзов ТАСС, российский лидер принял его предложение посетить XII съезд ФНПР.

"Мы обсуждали вопросы в целом развития обстановки на рынке труда, какие решения приняты, и то, что эти решения во многом способствуют сейчас снятию напряженности на рынке труда. <...> Проблема рынка труда на сегодняшний день - это недостаток рабочих рук, отсутствие нужных специалистов. Необходимо расширять профессиональное обучение, в том числе в процессе производства, и развивать наставничество", - сказал он.

Кроме того, Шмаков отметил, что пригласил Путина на XII съезд ФНПР, который пройдет 3-5 апреля в Москве. "Президент принял предложение и подчеркнул, что он на всех съездах у нас был за время, что руководит страной. Это зависит, конечно, от многих обстоятельств, но он подтвердил свое намерение быть у нас на съезде", - добавил глава ФНРП.

Также на встрече обсуждалось участие профсоюзов в поддержке самовыдвижения Путина кандидатом в президенты на новый срок. Шмаков является участником группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения Путина на выборах главы государства в марте 2024 года. "Наша главная задача - всех призвать активно участвовать в выборной кампании, выразить свое мнение. За кого люди голосуют, это их право, но в выборах мы должны принимать самое активное участие", - подчеркнул глава ФНРП.