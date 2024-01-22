Депутаты парламента Молдавии зажгли свечи в память о жертвах Холокоста

В годы Великой Отечественной войны оккупированная республика, а также часть территории Украины между реками Днестр и Южный Буг, были переданы Германией под управление союзным войскам Румынии

КИШИНЕВ, 22 января. /ТАСС/. Депутаты парламента Молдавии и жители Кишинева почтили память жертв Холокоста - в ходе памятной акции они зажгли свечи в сквере законодательного органа. В мероприятии принял участие председатель парламента Игорь Гросу.

"Это была трагедия, но, к сожалению, человечество не извлекает уроков из прошлых трагедий. Нам нужно чтить память, рассказать детям о том, что были совершены эти зверства, рассказывать как о тех, кто их совершил, так и о тех, кто бросился на помощь и спасал жизни, рискуя собственной жизнью", - сказал Гросу журналистам.

В годы Великой Отечественной войны оккупированная Молдавия, а также часть территории Украины между реками Днестр и Южный Буг, куда входило Приднестровье, были переданы Германией под управление союзным войскам Румынии. По данным историков, за годы войны здесь было убито и депортировано до 300 тыс. евреев, цыган, советских военнопленных и активистов, представителей других национальностей. В последнее время опубликованы свидетельства очевидцев, согласно которым в преступлениях, кроме румынских военных, принимали участие и добровольцы из числа местного населения.

Хотя в 2005 году под давлением международной общественности власти Румынии принесли извинения за преступления, совершенные нацистами и их румынскими пособниками, многие молдавские политики и историки предпочитают замалчивать их. Это отразилось и на преподавании в школах, где новые учебники истории, рассказывая о сталинских репрессиях, по сути, оправдывали политику румынского оккупационного режима на молдавской земле.

В 2016 году молдавский парламент одобрил Декларацию о признании окончательного доклада международной комиссии под председательством Эли Визеля об изучении Холокоста. Также было объявлено, что Молдавия будет отмечать 27 января Международный день памяти жертв Холокоста. В то же время сегодня в республике в торжественной обстановке открываются памятники румынским солдатам, штурмовавшим молдавские города в 1941 году, которых теперь называют героями, а в школьных учебниках истории оправдывают действия союзника Гитлера - румынского диктатора Иона Антонеску.