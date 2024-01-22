На Украине арестовали сына бизнесмена Гринкевича по делу о хищениях в Минобороны

Роман Гринкевич намерен подать апелляционную жалобу, сообщил его адвокат

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде ареста до 17 марта с альтернативой залога в размере 500 млн гривен (более $13,3 млн) сыну львовского бизнесмена Игоря Гринкевича Роману, который является фигурантом дела о поставках некачественной одежды для украинской армии. Об этом сообщило издание "Украинская правда".

Сторона защиты просила отправить подозреваемого под круглосуточный домашний арест, отмечает издание. По словам адвокатов Романа Гринкевича, он не имеет возможности внести эту сумму, поскольку все его счета заблокированы, и намерен подать апелляционную жалобу.

Ранее генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщил о задержании пятого подозреваемого по этому делу, который выехал в Одессу и готовился покинуть страну. Согласно информации агентства РБК-Украина, речь шла о Романе Гринкевиче.

Несколько месяцев назад Госбюро расследований (ГБР) Украины возбудило дело о коррупции при поставках одежды и белья для украинской армии. По данным следствия, связанные с Игорем Гринкевичем компании выиграли тендеры на поставку одежды на общую сумму 1,5 млрд гривен ($39,3 млн по нынешнему курсу Нацбанка Украины). При этом оказалось, что эти фирмы были зарегистрированы как строительные и не имели производственных или складских мощностей для выполнения заказа. В ГБР сообщали, что в связи с этими сделками также проверяется деятельность бывших чиновников Минобороны. По данным СМИ, связанные с семьей бизнесмена компании в течение нескольких лет получали от военного ведомства контракты, в том числе на поставки продуктов для ВСУ, а также строительные подряды.

Сам Игорь Гринкевич был задержан 29 декабря 2023 года. 16 января под стражу были отправлены еще три фигуранта дела - два руководителя и представитель компаний - поставщиков Минобороны. Сын Гринкевича Роман был объявлен в розыск.

Это не первое дело о хищениях в Минобороны Украины. Коррупционные скандалы вокруг поставок в военное ведомство уже привели в сентябре прошлого года к отставке министра Алексея Резникова и увольнению всех его заместителей. Возглавивший министерство Рустем Умеров назвал борьбу с коррупцией одной из своих главных задач.

О борьбе с коррупцией на Украине

Вопрос борьбы с коррупцией стоит на Украине очень остро. Западные партнеры, от финансовой и военной помощи которых зависит Киев, ожидают от украинских властей реальных результатов, а также настаивают на большей автономии Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Политики из США и ЕС открыто заявляют, что будут жестко контролировать расходование выделяемых Украине средств. Согласно оценкам наблюдателей, экспертов и украинских СМИ, действия властей страны, преподносящиеся как "борьба с коррупцией", являются лишь показательными акциями, за которыми стоит передел сфер влияния и денежных потоков, а сама коррупция продолжает процветать почти во всех сферах.