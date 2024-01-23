Киевский суд продлил арест Коломойского до 2 марта

Сторона защиты настаивала на круглосуточном домашнем аресте, пишет издание "Общественное"

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Киевский апелляционный суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей бизнесмену Игорю Коломойскому (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов) до 2 марта, оставив без изменений сумму залога. Об этом сообщило украинское издание "Общественное".

По его данным, сторона защиты настаивала на круглосуточном домашнем аресте ввиду неудовлетворительного состояния здоровья бизнесмена. В итоге суд постановил продлить арест, оставив сумму залога без изменений в размере 2 млрд 650 млн гривен (около $69,2 млн).

В конце декабря 2023 года Киевский апелляционный суд продлил арест Коломойскому до 26 января, установив нынешнюю сумму залога.

2 сентября 2023 года Коломойский был задержан после того, как Служба безопасности Украины предъявила ему обвинения по статьям о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. 7 сентября Национальное антикоррупционное бюро Украины обвинило Коломойского и еще пятерых лиц, связанных с Приватбанком, крупнейшим акционером которого он был до 2016 года, в завладении средствами финансовой организации на сумму свыше 9,2 млрд гривен (более $249 млн). Через неделю бизнесмену предъявили третье обвинение - в получении доступа к денежным средствам, завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенном организованной группой в особо крупных размерах. Следствие считает, что с 2013 по 2014 год Коломойский с помощью сотрудников банка, в котором был учредителем и акционером, незаконно завладел 5,8 млрд гривен, что на тот момент было эквивалентно $700 млн.