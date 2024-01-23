В Нью-Йорке на 100-м году жизни умер ветеран Великой Отечественной войны

В феврале 2024 года организация "Русская молодежь Америки" планирует устроить день памяти Николая Зайцева

НЬЮ-ЙОРК, 23 января. /ТАСС/. Ветеран Великой Отечественной войны, участник встречи с союзными войсками из США в День Победы 9 мая 1945 года в Чехословакии Николай Зайцев умер в начале января в Нью-Йорке на 100-м году жизни. Об этом сообщила в понедельник корреспонденту ТАСС вице-президент организации "Русская молодежь Америки" Марина Иванникова.

"Николай Степанович умер 4 января утром, похоронили во вторник [9 января] <...>. Планируем 11 или 12 [февраля], когда будет 40 дней, сделать день памяти", - сказала Иванникова. В декабре 2023 года ветерану исполнилось 99 лет.

Вице-президент "Русской молодежи Америки" рассказала, что Зайцев принимал участие в акции "Тотальный диктант". "Писал Тотальный диктант, когда еще ему было 94 года, получил четверку", - рассказала она.

Иванникова охарактеризовала Зайцева как активного участника шествий на День Победы в Нью-Йорке. "Принимал участие в "Бессмертном полку". Мы его называли "наш полководец", потому что он всегда шел впереди", - поделилась Иванникова.

Как отметила вице-президент, в США чуть более 60 ветеранов Великой Отечественной войны, "только тех, кого мы знаем". "На сегодняшний день 23 человека, которые 1918-1924 годов рождения, то есть те, кому будет 100 и более лет", - указала Иванникова.