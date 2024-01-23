На берегу Байкала в Бурятии планируют открыть две экотропы для велосипедистов

Протяженность каждой из них составит около 5 км

УЛАН-УДЭ, 23 января. /ТАСС/. Две велосипедные тропы будут открыты в летний сезон 2024 года на берегу Байкала в Бурятии. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор Особой экономической зоны (ОЭЗ) "Байкальская гавань" Максим Шарипов.

"В планах на летний сезон 2024 года сделать точку проката велосипедов и обеспечить загрузку велотропы до реки Коточик, а также ввести в полную эксплуатацию вторую велосипедную тропу до природного памятника "Черепаха", большая часть которой пролегает вдоль байкальского побережья", - рассказал Шарипов. Протяженность каждой из двух велотроп составит около 5 км.

Гендиректор ОЭЗ "Байкальская гавань" отметил, что в 2023 году на средства выигранного гранта для туристов закупили горные велосипеды и велошлемы. Ранее благодаря еще одному гранту была обустроена пешеходная экотропа, расположенная на пути почти всех туристических маршрутов, следующих в сторону Баргузинского района. "Она пользуется активным спросом, привлекает внимание не только гостей республики, но и местных жителей, - отметил Шарипов. - Занимательная входная группа, на фоне которой можно сделать запоминающиеся фото, зона отдыха в лесном массиве, где можно побыть наедине с природой, комфортная беседка в конце велосипедного маршрута до реки Коточик, которая стала еще и своеобразной точкой старта для сплавов, и многое другое - все это делает экотропу точкой туристического притяжения".

В планах - развитие еще одного пешеходного участка тропы и создание обзорной площадки с видом на Байкальскую гавань и село Турка. "Проект объемный, требует временных, физических и финансовых затрат, но мы постепенно движемся в сторону его реализации", - подчеркнул Шарипов.

ОЭЗ туристско-рекреационного типа "Байкальская гавань" расположена в Прибайкальском районе Бурятии, в 110 км от Улан-Удэ. Она занимает более 3,6 тыс. га на берегу Байкала, включает пять участков: "Турка", "Пески", "Гора Бычья", "Бухта Безымянная" и "Горячинск".