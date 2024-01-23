В Татарском проливе из-за шторма объявили экстренное предупреждение

Ожидается, что волнения вод и быстрое обледенение судов сохранятся до 26 января

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 января. /ТАСС/. Экстренное предупреждение объявлено в Татарском проливе в связи с прогнозируемыми штормом и угрозой быстрого обледенения судов, сообщили журналистам в пресс-службе Агентства по делам ГО, ЧС и ПБ Сахалинской области.

"Ночью 24 января на юге Татарского пролива ожидается сильное волнение - 6 м и более. Очень быстрое обледенение судов (2 см/ч и более). Явления сохранятся до 26 января", - рассказали в агентстве.

Ранее спасатели объявили экстренное предупреждение в восьми южных районах Сахалина. На остров пришел циклон, который принес сильный снег, ветер, метель. Из-за непогоды закрылась паромная переправа между Сахалином и материком. В четырех южных районах острова школьники не пошли на занятия. Авиаузлы Сахалинской области работают по фактической погоде - в аэропорту Южно-Сахалинска задержаны все рейсы, нарушено пассажирское сообщение по ряду автодорог.