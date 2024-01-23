Более половины опрошенных россиян хотели бы перенести новогодние выходные на май

Еще 29% респондентов утверждают, что предпочли бы сделать нерабочими днями середину лета, свидетельствуют итоги опроса медиахолдинга Rambler&Co

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Больше половины россиян считают, что новогодние праздники нужно перенести на май, свидетельствуют данные опроса медиахолдинга Rambler&Co, поступившие в распоряжение ТАСС.

Согласно результатам исследования, 53% жителей России хотели бы перенести январские каникулы на май. Еще 29% сдвинули бы их на середину лета, 14% - на осень, а 4% предпочли бы добавить выходные дни между 23 февраля и 8 марта.

В целом 63% опрошенных говорят, что им нравятся длинные зимние выходные, а по мнению 37% - они сильно расслабляют, поэтому праздничные дни можно было бы сократить.

Как россияне выходят на работу после праздников

Опрос также показал, что 45% респондентов даже во время праздников периодически думают о рабочих делах. Еще 27% не вспоминают о работе, 14% - постоянно погружены в нее, еще 14% - вспоминают о рабочих делах, если потревожат коллеги.

Большинство россиян легко вышли на работу после долгих зимних выходных (59%), 41% до сих пор не могут войти в рабочий ритм. В первый рабочий день года сразу с утра работать на максимум готовы 57% участников опроса, 19% нужно несколько часов на "раскачку", 11% - несколько дней, 3% - несколько недель.

При этом 49% уверены, что настрой в команде больше всего помогает включиться в рабочий процесс после длительного перерыва. Еще 24% респондентов говорят, что их подталкивают дедлайны, 20% - заканчивающаяся зарплата после праздников.

Во многих компаниях часть январской зарплаты выплачивают в декабре. В связи с этим 59% заранее планируют траты и не испытывают проблем с бюджетом, 17% мало тратят на праздниках и даже копят. Только 13% успевают все потратить на отдыхе, а у 11% - другая система выплат.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 15 по 19 января 2024 года, в нем приняли участие 68 648 интернет-пользователей.