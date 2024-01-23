В Красноярском крае закрыли нелегальный цех по переработке драгметаллов

По информации регионального управления ФСБ, в цехе обнаружили аффинажное оборудование и слитки золота на сумму 2,7 млн рублей

КРАСНОЯРСК, 23 января. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ пресекли деятельность подпольного цеха по переработке драгоценных металлов в Красноярском крае. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления ФСБ.

"В рамках борьбы с незаконным оборотом драгоценных металлов оперативниками УФСБ России по Красноярскому краю пресечена противоправная деятельность двух жителей города Назарово. Установлено, что двое мужчин в 2022-2023 годах организовали подпольный цех по переработке драгоценных металлов", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, в цехе было обнаружено аффинажное оборудование и слитки золота на общую сумму 2,7 млн рублей. По факту незаконного оборота драгметаллов (ч. 4 ст. 191 УК РФ) районным следственным отделом ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела.