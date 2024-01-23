На Сахалине продлили экстренное предупреждение из-за циклона

Оно будет действовать 24-25 января

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 января. /ТАСС/. Спасатели объявили на 24-25 января экстренное предупреждение в 10 южных и центральных районах Сахалина в связи с прохождением циклона по территории острова, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

"В администрации муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлены экстренные предупреждения и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий опасных и неблагоприятных природных явлений, готовы к реагированию", - сказали в управлении.

По информации местных синоптиков, 24 -25 января на территории Корсаковского, Анивского, Невельского, Холмского, Томаринского, Макаровского, Долинского, Поронайского, Смирныховского районов и города Южно-Сахалинска ожидаются сильный снег, местами очень сильный, метель, местами сильная, видимость 500 м и менее при средней скорости ветра 12 м/с, с порывами до 30 м/с.

Ранее спасатели объявили экстренное предупреждение на 23 января в восьми южных районах Сахалина. На остров во вторник утром пришел циклон, который принес сильный снег, ветер, метель. Из-за непогоды закрылась паромная переправа между Сахалином и материком. В четырех южных районах острова школьники не пошли на занятия. Авиаузлы Сахалинской области работают по фактической погоде (в аэропорту Южно-Сахалинска задержаны все рейсы), нарушено пассажирское сообщение по ряду автодорог.