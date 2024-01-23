В аэропорту Южно-Сахалинска перенесли рейсы на 24 января из-за циклона

Всего задержано 23 рейса на прилет и вылет

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 января. /ТАСС/. Сахалинский международный аэропорт им. Антона Чехова из-за непогоды перенес рейсы на 24 января, сообщили ТАСС в авиаузле.

"Рейсы перенесены по метеоусловиям на 24 января. Исключение - несколько рейсов, отложенных на поздний вечер, но синоптики не обещают улучшение погоды", - рассказал собеседник агентства.

По информации табло аэропорта, за весь день из Южно-Сахалинска смогло вылететь только одно воздушное судно до Хабаровска - до начала метели. На посадку самолеты не принимались. Всего задержано 23 рейса на прилет и вылет.

Ранее спасатели объявили экстренное предупреждение на 23-25 января в южных и центральных районах Сахалина. На остров пришел циклон, который принес сильный снег, ветер, метель. Из-за непогоды закрылась паромная переправа между Сахалином и материком. В четырех южных районах острова школьники не пошли на занятия, нарушено пассажирское сообщение по ряду автодорог.