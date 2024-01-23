Сельхозтехника из районов Литвы прибывает в столицу на акцию протеста фермеров

Ожидается порядка 800 единиц техники, рассказал председатель общественного Совета сельского хозяйства Игнас Хофманас

ВИЛЬНЮС, 23 января. /ТАСС/. Сельскохозяйственная техника из разных районов Литвы прибывает в столицу на акцию протеста фермеров 23-26 января против бездействия властей в решении наболевших вопросов сектора. Об этом в эфире национального радио LRT сообщил председатель общественного Совета сельского хозяйства Игнас Хофманас.

"Мы планировали, что в Вильнюс прибудут около 800 единиц техники. Ее может быть и больше, так как люди продолжают регистрироваться для участия в акции на своих тракторах", - сказал он.

Фермерам из отдаленных районов пришлось разбить свой марш на Вильнюс на два этапа. Они отправились в путь 22 января, где-то надо было заночевать и вновь двинуться в дорогу. Полиция запретила им пользоваться главными автомагистралями, что еще более усложнило движение.

Технику организаторы протеста намерены направить на проспект Гедиминаса. На этой главной улице столицы и рядом с ней находятся Сейм (парламент), правительство, Конституционный суд, 7 из 14 министерств, десятки их департаментов, отделов, различные госагентства. "Блокировать проспект мы не намерены, техника будет стоять так, чтобы в центре улицы оставался проезд, но неудобства это, конечно, вызовет", - признал Хофманас.

Столичный муниципалитет выдал разрешение на участие в акции 500 единиц техники и до 3,5 тыс. человек во время митингов у здания правительства. Они намечены на 24 и 25 января.

Фермеры требуют уважительного отношения к частной собственности. Имели место случаи, когда власти отчуждали их земельные угодья при несогласованном расширении охранных территорий. Другими проблемами является затяжной кризис в молочной промышленности, сложности в культивировании многолетних лугов, а также повышение с 2024 года акциза на энергоносители, в том числе на дизельное топливо, которое является основным горючим для сельхозтехники.