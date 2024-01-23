В Мариуполе заявили о возвращении до 240 тыс. жителей

Врио мэра Олег Моргун отметил, что по поручению вице-премьера Марата Хуснуллина восстановление города будет продолжаться ускоренными темпами

ДОНЕЦК, 23 января. /ТАСС/. Население Мариуполя продолжает увеличиваться на фоне восстановления города, в настоящее время в нем проживают около 240 тыс. человек, сообщил в эфире Первого канала врио главы администрации Мариуполя Олег Моргун.

"Это больше 230 тыс., это около 240 [тыс. человек]. Это ровно половина того населения, которое находилось здесь, в городе Мариуполе, до начала проведения боевых действий. К сожалению, город очень сильно пострадал, многие люди уехали. Сейчас идут ремонтно-восстановительные работы, не прекращаются даже невзирая на погодные условия", - сказал Моргун.

Врио мэра Мариуполя добавил, что по поручению вице-премьера РФ Марата Хуснуллина восстановление города будет продолжаться ускоренными темпами. "Поэтому мы говорим о том, что люди возвращаются", - резюмировал Моргун.