Ростехнадзор заявил, что обстановка на ЗАЭС соответствует рекомендациям МАГАТЭ

Руководитель Александр Трембицкий отметил, что инспекторы ведомства находятся на ЗАЭС постоянно, а он сам периодически туда выезжает

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Радиационная обстановка на Запорожской атомной станции (ЗАЭС) соответствует требованиям законодательства России и рекомендациям МАГАТЭ. Об этом сообщил руководитель Ростехнадзора Александр Трембицкий в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

"Радиационная обстановка как на станции, так и на территории сухого хранилища ядерного топлива (снимается у нас ежедневно) соответствует всем требованиям российского законодательства и тем рекомендациям, которые нам дает МАГАТЭ", - сказал он.

Трембицкий отметил, что инспекторы Ростехнадзора находятся на ЗАЭС постоянно, а он сам периодически туда выезжает. По его словам, у ведомства полное взаимопонимание с новой эксплуатирующей организацией, которая создана под эгидой Росатома. Кроме того, ежедневно проводятся брифинги с представителями МАГАТЭ. "Вы знаете, что там присутствует четыре человека [от МАГАТЭ]", - подчеркнул Трембицкий.

Глава Ростехнадзора добавил, что в 2023 году ведомство осуществило 200 инспекционных проверок на ЗАЭС в соответствии с российским законодательством. "После теракта на Каховской ГЭС совместно с коллегами и с эксплуатирующей организацией произвели бурение 11 артезианских скважин вокруг брызгальных бассейнов. На сегодняшний день обеспечение водоснабжением гарантирует нормальную эксплуатацию станции в том техническом состоянии, в котором она находится", - рассказал он.