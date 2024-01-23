Патриарх Кирилл назвал фактическое уничтожение УПЦ величайшим преступлением

Глава РПЦ также добавил, что русская церковь молилась о мире на Украине, начиная с 2014 года

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал фактическое уничтожение Украинской православной церкви (УПЦ) величайшим преступлением при попустительстве Запада.

"При попустительстве и молчаливом одобрении Запада сегодня совершается величайшее преступление - руками киевского режима осуществляется фактическое уничтожение Украинской православной церкви", - сказал он, выступая на Рождественских парламентских встречах в Совете Федерации.

Патриарх также добавил, что русская церковь молилась о мире на Украине, начиная с 2014 года, когда произошли "трагические события, связанные с государственным переворотом". "Наша молитва была и о том, чтобы не случилось нового глобального противостояния. Но уже начало конфликта показало всю глубину неприятия наших ценностей, неготовность искать пространство для мирного сосуществования и убежденность западных и прозападных сил в собственном величии. Мы не услышали от западных политиков ничего, кроме желания нанести стратегическое, а затем и военное поражение нашему отечеству, которое бы лишило нас суверенного развития", - добавил он.