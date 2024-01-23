Глава РПЦ отметил Польшу и Венгрию как приверженные христианским ценностям страны Европы

Влияние религии на общественную жизнь не только не уходит, в некоторых регионах мира даже растет, отметил патриарх Кирилл

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл поставил Венгрию и Польшу в пример европейцам как страны, стремящиеся сохранить приверженность христианским ценностям.

"Религия никуда не уходит из жизни общества. Более того, ее влияние на общественную жизнь в некоторых регионах мира даже растет. И речь не только о ряде стран так называемого глобального Юга, в которых приверженность традиционной культуре воспринимается как важнейшая составляющая национальной идентичности, но даже в странах коллективного Запада картина неоднородная. Взять хотя бы Венгрию или Польшу, которые вопреки всему стремятся сохранять приверженность христианским ценностям", - сказал он, выступая на Рождественских парламентских встречах в Совете Федерации.

По словам предстоятеля РПЦ, популярные в XX веке разговоры о "неизбежной маргинализации" религии показали свою полную несостоятельность. "Я с интересом наблюдаю выступления и венгерского, и польских лидеров и только задаю себе вопрос "а когда же вы скажете правду, что мы другие, что мы не хотим быть такими как вы?". Конечно, там существует много политических факторов, которые мешают, но национальное самосознание, и в том числе, я думаю, что убеждения этих лидеров, которые являются правоверными католиками, тоже не может мириться с тем, что сегодня происходит на западе", - отметил он.