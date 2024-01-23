В Новосибирской области создали цифровой сборник легенд для туристов

Как отметили в пресс-службе правительства, вошедшие в сборник истории не просто рассказывают об интересных событиях, они призваны повысить туристическую привлекательность региона

НОВОСИБИРСК, 23 января. /ТАСС/. Цифровой сборник легенд Новосибирской области, с помощью которого гости и жители смогут познакомиться с местной культурой и природой, создали в регионе. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

"В Новосибирской области появился электронный сборник легенд региона под названием "Новосибирская область. Это моя земля". На его страницах собраны легенды региона, через которые новосибирцы и гости сибирской столицы смогут познакомиться с достопримечательностями, знаковыми личностями, важными историческими событиями, флорой и фауной нашего региона", - сообщили в пресс-службе.

Как отметили в пресс-службе, вошедшие в сборник истории не просто рассказывают об интересных событиях, они призваны повысить туристическую привлекательность Новосибирской области. В сборник, в частности, вошли истории о птице савке, обитающей в Новосибирской области, о крупнейшем за Уралом новосибирском зоопарке, а также легенды о сибирских шаманах. Ознакомиться со сборником можно бесплатно. Его составителями выступают историки, писатели, поэты, краеведы.

Новосибирская область планирует направить на программу развития туризма до 2030 года около 1 млрд рублей. Основная часть средств пойдет на предоставление грантовой поддержки предпринимателям и муниципальным властям. К 2025 году Новосибирская область планирует увеличить внутренний туристический поток до 1,5 млн человек. В регионе, где находятся один из крупнейших в Сибири Васюганский заповедник, 25 природных заказников и 54 памятника природы, ставку делают на развитие экологического, медицинского и сельского туризма.