В Петербурге презентовали книгу о спортивных событиях блокадного Ленинграда

В условиях осады состоялось более 2 тыс. спортивных мероприятий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 января. /ТАСС/. Презентация книги к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады "Вера в Победу!" состоялась в Петербурге. Как рассказал на пресс-конференции в ТАСС автор книги Константин Осипов, впервые в истории получилось собрать "под одной обложкой" информацию практически обо всех спортивных мероприятиях, которые проводились в условиях осады - их оказалось более 2 тыс.

"Впервые в истории нашего государства под одной обложкой мы смогли собрать, не все, но практически все спортивные события, которые проходили в годы блокады в Ленинграде. 2 168 спортивных мероприятий - вдумайтесь в эту цифру. Эта информация была в донесениях, в тех документах, которые предоставлялись военному руководству осажденного города, поэтому это официальная цифра", - сказал Осипов.

По его словам, основой для книги послужили интервью, взятые им в разные годы у таких выдающихся спортсменов, как, например, Юрий Тюкалов (двукратный олимпийский чемпион 1952 и 1956 годов, академическая гребля), Галина Зыбина (олимпийская чемпионка 1952 года, легкая атлетика), Нина Познанская (трехкратная чемпионка мира, баскетбол). Книга также содержит авторские иллюстрации художника Аллы Джигирей, созданные ею специально для данного издания. Также по мотивам книги 24 января Государственный музей спорта в Санкт-Петербурге откроет специальную выставку, на которой представит множество архивных фотографий, артефактов и мемориальных вещей. Среди экспонатов можно будет увидеть лодку Юрия Тюкалова, на которой он выступал на соревнованиях, а также кимоно выдающегося тренера по дзюдо Анатолия Рахлина.

Как в свою очередь отметил генеральный директор информационно-издательского центра правительства Санкт-Петербурга "Петроцентр" Кирилл Смирнов, на основе этой книги также была создана литературно-музыкальная композиция, которую 27 января включат с помощью системы распределенного звука сразу более чем в 15 точках Петербурга.

"В основном это будут городские парки, а также Дворцовая набережная. Сценарий литературно-музыкальной композиции создал известный в Петербурге оперный певец, голос "Бессмертного полка" Михаил Гаврилов", - подчеркнул Смирнов.

Блокада Ленинграда

Блокада Ленинграда продолжалась 872 дня (с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года) - общее количество ее жертв, по последним данным, превышает 1 млн человек. Несмотря на осаду в городе продолжали работать промышленные предприятия, школы и учреждения культуры. С осени 1941 года было предпринято пять попыток прорвать блокаду, однако удачной оказалась лишь шестая - операция "Искра" в январе 1943 года. Полностью снять блокаду Советской армии удалось лишь год спустя, 27 января 1944 года, этот день ежегодно отмечается в городе на Неве как День Ленинградской Победы.

В октябре 2022 года Санкт-Петербургский городской суд признал блокаду города войсками нацистской Германии и их пособниками военным преступлением, преступлением против человечности и геноцидом, а сумма ущерба городу и его жителям превысила 35 трлн рублей в пересчете на современную валюту. 2 ноября 2013 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, в соответствии с которым 27 января стало именоваться Днем полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками.