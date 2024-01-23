В 13 районах Москвы проверили качество воздуха по заявкам жителей

Результаты рейдов передвижных лабораторий, а также проведенного анализа проб доступны на сайте портала открытого правительства Москвы

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Передвижная лаборатория по заявкам жителей проверила качество воздуха в 13 районах Москвы, сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"В период с 15 по 22 января 2024 года передвижной экологической лабораторией ГПБУ "Мосэкомониторинг" обследованы 13 территорий города. На каждой территории отбор проб проводился на нескольких точках - по адресам, откуда поступали жалобы жителей. Помимо автоматических измерений, на месте вручную отбираются пробы воздуха для последующего анализа по более 120 загрязняющим веществам", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на прошлой неделе передвижная лаборатория посетила округа: ЗАО (Можайский, Очаково-Матвеевское, Фили-Давыдково), ТиНАО (поселение Рязановское), СЗАО (Хорошево-Мневники), СВАО (Отрадное, Северное Медведково), САО (Молжаниновский), ЮВАО (Люблино), ЮАО (Нагатино-Садовники, Царицыно, Орехово-Борисово Северное, Братеево). Результаты рейдов передвижных лабораторий, а также проведенного анализа проб доступны на сайте портала открытого правительства Москвы.

В пресс-службе добавили, что в столице каждый житель имеет возможность сообщить в департамент природопользования о неприятных запахах или загрязнении воздуха. ГПБУ "Мосэкомониторинг" планово проводит экологические обследования указанных в заявках территорий. В составе московской системы экологического мониторинга функционируют три передвижные экологические лаборатории.