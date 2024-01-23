Потомки жителей блокадного Ленинграда соберутся на слет в Гатчине

Его проведут с 25 по 29 января

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 января. /ТАСС/. Около 200 потомков жителей блокадного Ленинграда, участников Великой Отечественной войны, принимавших участие в прорыве блокады, а также добровольцы примут участие в Международном слете "Внуки Победы. Ленинград", который пройдет в Гатчине Ленинградской области с 25 по 29 января. Об этом на пресс-конференции в петербургском пресс-центре ТАСС сообщила член Центрального штаба Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ирина Гутина.

"Впервые в Санкт-Петербург приедут внуки Победы. Пройдет большой международный слет, где соберутся 200 потомков. [Они] станут участниками памятных мероприятий, в том числе будут их сопровождать как волонтеры. Как мы знаем, многих эвакуировали из Ленинграда, и представители волонтерского корпуса будут из Узбекистана, Киргизии, из Казахстана. Это будут потомки, которые через поколение впервые вернутся на родину своих предков", - рассказала Гутина.

Торжественное открытие слета пройдет 26 января в Большом Гатчинском дворце. Участники встретятся с архивистами, участниками Великой Отечественной войны и специальной военной операции, посетят знаковые исторические места Петербурга и Ленинградской области, а также помогут в проведении ключевых памятных мероприятий, посвященных 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Также Гутина рассказала, что на онлайн-платформе "Волонтеров Победы" 27 января пройдет международная историческая интеллектуальная игра "Январский гром", посвященная подвигу ленинградцев в период блокады. В игре может принять участие любой желающий, она будет проводиться на пяти языках - русском, английском, арабском, испанском и французском. "Каждый желающий может принять в ней участие, узнать какие-то, возможно, еще не известные страницы истории блокадного Ленинграда и проверить свои знания", - добавила она.