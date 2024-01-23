В Донбассе и Новороссии планируют открыть семейные МФЦ

Первый заработает в Донецкой Народной Республике, сообщила председатель комиссии генерального совета партии "Единая Россия" по защите материнства, детства и поддержке семьи Анна Кузнецова

МЕЛИТОПОЛЬ, 23 января. /ТАСС/. Семейные многофункциональные центры (МФЦ) скоро откроют во всех новых регионах России. Первый заработает в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает "Запорожское агентство новостей" со ссылкой на председателя комиссии генерального совета партии "Единая Россия" по защите материнства, детства и поддержке семьи Анну Кузнецову.

"В этом году в Донецке запланировано открытие первого семейного МФЦ, где родители с детьми смогут получить помощь быстро, просто и удобно в режиме одного окна. Рассчитываем, что такие многофункциональные центры будут открываться и в других городах ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей", - цитирует ЗАН Кузнецову.

По словам вице-спикера Госдумы, в 2024 году планируется ввести курс внеурочной деятельности "Семьеведение". Кроме того, по мнению Кузнецовой, необходимо развивать меры поддержки молодых, студенческих семей, поддерживать деятельность просемейных общественных организаций.

Она отметила, что сейчас "особое время для России, на первый план выходит защита национальных интересов, основанных на традиционных духовно-нравственных ценностях".

Ранее пресс-служба форума Фонда Росконгресс сообщала, что в прошлом году семейные МФЦ, где в режиме одного окна семьям с детьми доступна комплексная поддержка, уже открыты в 32 регионах России.