В Петербурге запустили всероссийский выставочный проект о блокаде

Желающие смогут ознакомиться с архивными документами, рассказывающими о конкретном факте из жизни блокадного города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 января. /ТАСС/. Всероссийский выставочный проект "80 фактов о блокаде Ленинграда", приуроченный к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, торжественно запустили в музейно-выставочном центре "Россия - моя история" в Санкт-Петербурге. Как рассказал ТАСС директор центра Олег Черняга, проект содержит также фотографии из частных архивов участников Великой Отечественной войны - эти материалы в формате мультимедиа теперь доступны в том числе жителям Луганска и Мелитополя.

"Мы поучаствовали в этом проекте не только как мультимедийная площадка - наше участие было еще и в том, что нам были любезно предоставлены фотографии из частных архивов участников Великой Отечественной войны, которые нигде никогда не печатались - и мы смогли эти фотографии к этому проекту приобщить. Теперь эту выставку увидят в 20 исторических парках "Россия - моя история" по всей стране, в том числе в Луганске и Мелитополе", - сказал Черняга.

Проект является результатом совместной работы Архивного комитета Санкт-Петербурга, музейно-выставочного центра "Россия - моя история" в Санкт-Петербурге и городского Комитета по культуре, при поддержке Национального центра исторической памяти при президенте Российской Федерации. Каждый снимок дополнен небольшой исторической справкой, а на интерактивных столах посетители смогут найти архивные документы, рассказывающие о конкретном факте из жизни блокадного города.

Блокада Ленинграда продолжалась 872 дня (с 8 сентября 1941-го по 27 января 1944 года) - общее количество ее жертв, по последним данным, превышает 1 млн человек. Несмотря на осаду, в городе продолжали работать промышленные предприятия, школы и учреждения культуры. С осени 1941 года было предпринято пять попыток прорвать блокаду, однако удачной оказалась лишь шестая - операция "Искра" в январе 1943 года. Полностью снять блокаду Советской армии удалось лишь год спустя, 27 января 1944 года, этот день ежегодно отмечается как День Ленинградской Победы.

В октябре 2022 года Санкт-Петербургский городской суд признал блокаду города войсками нацистской Германии и их пособниками военным преступлением, преступлением против человечности и геноцидом, а сумма ущерба городу и его жителям превысила 35 трлн рублей в пересчете на современную валюту. 2 ноября 2013 года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, в соответствии с которым 27 января стало именоваться Днем полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками.