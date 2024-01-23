Путин назвал укрепление благополучия многодетных семей общенациональным приоритетом

Президент РФ отметил, что семья вновь обретает в российском обществе высокий нравственный смысл

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Укрепление благополучия семей с детьми является общенациональным приоритетом страны на годы вперед, семья вновь обретает в российском обществе высокий нравственный смысл, отметил президент РФ Владимир Путин.

"Укрепление благополучия семьи с детьми - наш общенациональный приоритет на годы вперед", - сказал глава государства на церемонии старта Года семьи, отметив, что "семья вновь обретает в российском обществе высокий нравственный смысл".

Президент также обратил внимание на то, что всероссийский форум "Родные - любимые", в рамках которого состоялось открытие Года семьи, проходит на выставке "Россия" на ВДНХ, где представлены достижения всех регионов страны. "Убежден, что среди таких достижений, наших национальных богатств, безусловно, институт семьи. Наши традиционные ценности находятся на первом месте. Они находятся у нас под защитой государства, закреплены в соответствии с соответствующими статьями Конституции РФ", - сказал Путин.

Он также поблагодарил духовных пастырей традиционных религий России, школьных учителей, представителей общественных организаций - всех, кто вносит свой вклад в сбережения и укрепление традиционных семейных ценностей. "Среди них и крепкая надежная связь между поколениями, уважение к родителям, забота о старшем, тепло любви бабушек, дедушек, которая остается с нами на всю жизнь", - перечислил глава государства.