Снежный покров в Москве во время снегопада увеличился на 2 см

По данным столичного комплекса городского хозяйства, специалисты уже приступили к очистке дорог и тротуаров с последующей противогололедной обработкой

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Прирост снежного покрова составил до 2 см. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Прирост свежевыпавшего снега уже составил до 2 см. По прогнозам синоптиков, снегопад продлится до утра", - говорится в сообщении.

Специалисты уже приступили к очистке дорог и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ будет повторяться по мере выпадения осадков.

"Возможны порывы ветра до 17 м/с. Просим горожан быть предельно внимательными на улице: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - заключается в сообщении.