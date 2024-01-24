В аэропорту Южно-Сахалинска из-за метели более 20 рейсов перенесли на 25 января

Видимость на взлетно-посадочной полосе составляет менее 100 м

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 января. /ТАСС/. Более 20 рейсов в Сахалинском международном аэропорту им. Антона Чехова задержаны еще на одни сутки из-за непогоды, сообщили ТАСС в самом аэропорту.

"Рейсы перенесены по метеоусловиям на 25 января. Исключение - некоторые рейсы, отложенные на поздний вечер, но улучшение погоды к этому времени маловероятно", - рассказал собеседник агентства.

По данным табло, с утра аэропорт Южно-Сахалинска не смог принять и выпустить ни одного воздушного судна. Всего задержаны 33 рейса на прилет и вылет по внутренним, межрегиональным и одному международному направлениям (рейсы между Южно-Сахалинском и Харбином). Из них более 20 рейсов уже перенесены на 25 января. С каждым часом количество рейсов, перенесенных еще на сутки, увеличивается.

Ранее из-за непогоды во вторник аэропорт Южно-Сахалинска перенес рейсы на 24 января.

По информации аэропорта, сейчас на территории взлетно-посадочной полосы метель. Порывы ветра достигают 23 м/с. Видимость составляет менее 100 м. Температура воздуха в утренние часы - минус 9 градусов.

Циклон со снегом, порывистым ветром и метелью пришел на Сахалин во вторник утром. Спасатели объявили экстренное предупреждение на 23-25 января в южных и центральных районах острова. Из-за непогоды со вторника на Сахалине частично нарушилась работа всех видов транспорта, местами нарушено энергоснабжение, часть школьников переведена на дистанционный режим обучения. В Южно-Сахалинске объявлен режим ЧС.