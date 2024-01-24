В Японии возобновилось движение скоростных поездов после устранения неполадок

Причиной приостановки стали провисшие до земли провода, питающие проходящие составы

ТОКИО, 24 января. /ТАСС/. Движение на трех линиях скоростных поездов "синкансэн" возобновилось в Японии после устранения неполадок в системе электроснабжения составов. Об этом сообщил телеканал NHK.

Причиной приостановки движения скоростных поездов между Токио и северо-востоком страны, а также префектурами на побережье Японского моря стали провода, питающие проходящие поезда. По неустановленной причине в одной точке провода провисли практически до земли. Проезжавший этот участок поезд повредил токоприемники, кроме того, поврежденным оказалось одно окно состава.

После инцидента около 350 пассажиров были высажены из поезда, а на место происшествия отправлены рабочие. Во время работ на месте прозвучал звук, похожий на взрыв, сопровождавшийся выделением дыма. Из-за этого два человека пострадали, один из них получил серьезные ожоги.

Три линии "синкансэнов", которые затронул инцидент, обеспечивают скоростную связь столицы Японии с северо-востоком и центральным регионом страны. Также они обслуживают район вблизи побережья Японского моря, рядом с которым в январе произошла серия мощных землетрясений. В среднем "синкансэны" на трех направлениях ежедневно перевозят несколько сотен тысяч пассажиров.