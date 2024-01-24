Вылеты из Хабаровска на Сахалин перенесли из-за непогоды

ХАБАРОВСК, 24 января. /ТАСС/. Вылеты самолетов из Хабаровска в Южно-Сахалинск задержали из-за сильной метели, сообщили в аэропорту столицы Хабаровского края.

"По метеоусловиям Южно-Сахалинска (ливневой снег, низкая видимость, порывы ветра 17-23 м/с) перенесено время вылета следующих рейсов: HZ5626 и HZ5620 Хабаровск - Южно-Сахалинск", - говорится в сообщении.

Мощный циклон с сильным снегом, порывистым ветром и сильной метелью пришел на Сахалин во вторник утром. Спасатели объявили экстренное предупреждение на 23-25 января в южных и центральных районах острова. Из-за непогоды со вторника на Сахалине частично нарушилась работа всех видов транспорта, местами нарушено энергоснабжение, часть школьников переведена на дистанционный режим обучения. В Южно-Сахалинске объявлен режим ЧС.