В трех городах Хабаровского края планируют заменить 9,5 км теплосетей

ХАБАРОВСК, 24 января. /ТАСС/. Энергетики Дальневосточной генерирующей компании (ДГК, входит в "Русгидро") заменят магистральные теплосети в трех городах Хабаровского края. Об этом ТАСС сообщили в компании.

"В Хабаровске заменят 9,5 км сетей в этом году. В прошлом году заменили свыше 7 км", - сказали в ДГК. Ранее сообщалось о планах на ремонт 12,7 км, однако произошла корректировка в связи с выделенным на эти цели финансированием.

Также работы по магистральным теплосетям пройдут в другом крупном городе региона - в Комсомольске-на-Амуре - и в Амурске. Там объемы работ тоже превысят показатели минувшего года. Всего планируется заменить в Комсомольске-на-Амуре и Амурске почти 5 км теплотрасс. Также в планах восстановление более чем 4,5 км тепловой изоляции.

В 2023 году в Комсомольске-на-Амуре и Амурске заменили более 3,9 км трубопроводов, внепланово в Амурске - около 1,5 км за счет дополнительного финансирования по программе снижения сверхнормативных потерь.